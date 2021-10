Verbod op populaire maar ’gevaarlijke’ partydrug 3-MMC

„Met dit verbod gaan we de eenvoudige beschikbaarheid van 3-MMC tegen en geven we een duidelijk signaal af aan de vaak jonge gebruikers: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). „Hier wilden we geen moment langer mee wachten, gezien de zorgwekkende signalen die we over 3-MMC hebben ontvangen.”

Het demissionaire kabinet werkt ook aan een breder verbod op designerdrugs, omdat het verbieden van dit soort middelen vaak weinig effectief is. Door de samenstelling van een drug in chemische zin iets aan te passen, kan een specifiek verbod namelijk worden omzeild. Zo was 3-MMC de opvolger van 4-MMC, dat al eerder werd verboden.

Het idee achter het bredere verbod is om hele groepen grondstoffen die dezelfde chemische basisstructuur hebben, in de ban te doen, zodat producenten minder makkelijk een nieuw legaal product kunnen bedenken. Met ’poes’ blijven feestgangers makkelijker langer wakker.

