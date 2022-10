Drie Poolse mannen aangehouden voor mishandelen 17-jarige maaltijdbezorger in Utrecht

Het drietal kwam rond 01.30 uur 's nachts uit een horecagelegenheid en kreeg ruzie met een man in de Koekoekstraat. Even later dwongen de verdachten de maaltijdbezorger te stoppen. Het slachtoffer werd van zijn fiets getrapt, geslagen en geschopt. Een voorbijganger die het slachtoffer te hulp schoot werd ook door het drietal mishandeld.

De mannen van 24, 26 en 27 jaar zijn later in de nacht aangehouden en worden verdacht van poging tot doodslag. Ze hebben allemaal de Poolse nationaliteit. Het is niet bekend waarom de mannen de maaltijdbezorger hebben mishandeld. Het slachtoffer is vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.