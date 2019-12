Winnende Oudejaarsloten gekocht in Krommenie en Enschede

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

RIJSWIJK - De hoofdprijs van 30 miljoen euro van de Oudejaarstrekking is gevallen op twee halve loten. Die zijn gekocht in Krommenie (Noord-Holland) en in Enschede (Overijssel). De twee winnaars ontvangen elk 15 miljoen euro belastingvrij. Vorig jaar viel de hoofdprijs ook in Enschede.