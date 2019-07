Marijtje (98): ’Hitte doet me denken aan zomer 1947’

De 98-jarige Marijtje van Gelder (r). Verzorgster Jolanda brengt Marijtje genoeg te drinken: thee en limonade. Ⓒ Martin Mooij

ANDIJK - De aanhoudende hitte vormt een gezondheidsrisico voor oudere en kwetsbare mensen. In de woonzorglocatie Sorghvliet in Andijk probeert het personeel met man en macht de bewoners koel te houden en goed te laten drinken. ,,Naast de koffie krijgen de bewoners extra limonade en bouillon van ons. En elke warme dag is er een extraatje. Vandaag is dat een sorbet,” vertelt Jolanda.