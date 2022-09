Levenslang voor doodschieten pompbediende na ruzie over mondkapje

De verdediging had gepleit voor doodslag, maar de rechter veroordeelde de man voor moord en verboden wapenbezit. De 50-jarige dader voelde de coronamaatregelen die de overheid oplegde als een inbreuk op zijn rechten, zei de aanklager.

De dader, die niet eerder met de politie in aanraking was geweest, kwam in september vorig jaar het tankstation in Idar-Oberstein binnen om bier te kopen. Toen de pompbediende dat weigerde ging hij weg, maar hij kwam later terug met een mondkapje, dat hij echter afdeed toen hij wilde afrekenen. Tijdens de woordenwisseling die ontstond schoot hij zijn slachtoffer neer.