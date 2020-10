Nu 2003 coronapatiënten in het ziekenhuis

Op de IC liggen 463 Covid-19 patiënten, een dag eerder waren dat er nog 450. Het aantal patiënten met corona op de verpleegafdeling is met 47 mensen gestegen naar 1540.

Tientallen overplaatsingen

Ziekenhuizen komen steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal coronapatiënten. Zij zijn al enige tijd genoodzaakt om de reguliere zorg af te schalen. Vooral in de Randstad behandelen de ziekenhuizen momenteel veel coronapatiënten. Zo liet het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vorige week weten dat 80 tot 90 procent van de zorg waarbij geen spoed is vereist, voorlopig wordt stilgelegd.

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS dagelijks bezig met het spreiden van patiënten over de regio’s. Zo zijn de afgelopen 24 uur 27 patiënten van de verpleegafdeling naar een andere locatie verplaatst, en waren 6 IC-verplaatsingen.

Duitsland

Ook kan eventueel de hulp van Duitsland in worden geschakeld, net als tijdens de eerste golf. Noordrijn-Westfalen heeft 80 ic-bedden ter beschikking gesteld voor patiënten uit ons land. Ernst Kuipers, voorzitter van de LCPS, verwacht daar vrijdag mee te beginnen.

De komende week moet uitwijzen of de verscherpte coronamaatregelen effect hebben gesorteerd. Als dat niet het geval is, dreigen nieuwe ingrepen om een piek als tijdens de eerste golf te voorkomen.

Besmettingen

De nieuwe 9283 positieve tests vormen opnieuw een dagrecord.

Rotterdam-Rijnmond vestigde een nieuw record. De veiligheidsregio registreerde 1295 positieve tests. Voor het eerst telde een regio meer dan 1200 gevallen in een etmaal. Afgelopen zondag meldde Rotterdam-Rijnmond 1190 positieve tests. Amsterdam-Amstelland noteerde 944 gevallen, Haaglanden 903 en Utrecht 887. Ook die veiligheidsregio's hadden niet eerder zo veel positieve tests in een etmaal.

Bij de gemeenten had Amsterdam de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 805 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 677 besmettingen aan het licht en in Den Haag 446.