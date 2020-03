Kleinzoon Celtic-legende vermist in Amsterdam

Dat melden Schotse media. Een oom van de jongen die met vrienden naar Amsterdam was gereisd om daar zijn 21e verjaardag te vieren heeft een noodkreet op Facebook gedaan. „Als iemand iets weet, laat het me alsjeblieft weten. Dit is urgent!”

Novotel verlaten

De jonge twintiger werd zaterdag vroeg in de ochtend voor het laatst gezien. Rond kwart over zes in de ochtend verliet hij het Novotel aan de Europaboulevard met een bierflesje in zijn hand. De slanke Schot droeg een spijkerbroek, een lichtblauw shirt van het merk Stone Island en liep op donkerblauwe sneakers. Zijn telefoon lag nog op zijn kamer. Ook had hij geen geld of andere persoonlijke bezittingen bij zich.

Matthew McCombe was pas een dag in ons land. Zijn vader is inmiddels naar Amsterdam afgereisd om hem te zoeken. „Bewakingscamera’s hebben zijn vertrek uit het hotel vastgelegd”, vertelt een bron aan Schotse media. De laatste beelden van hem waren nabij treinstation Rai. „De familie is uiteraard wanhopig.”

Camerabeeld waarop hij rent

De politie laat weten bezig te zijn met het onderzoek. „Een getuige heeft zich gemeld die hem heeft gezien op de Amsteldijk bij de Berlagebrug, een half uur nadat hij zijn hotel verliet”, zegt een woordvoerder. „We hebben beeldmateriaal van hem terwijl hij aan het rennen is.”

Billy McNeill – vorig jaar overleden – is misschien wel de beste voetballer die ooit bij de Schotse topclub Celtic heeft gespeeld. Hij was de aanvoerder van het team dat in 1967 de Europa Cup 1 (de huidige Champions League) won door in de finale Inter Milaan met 2-1 te verslaan.