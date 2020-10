LIVE | Briefstemmen serieuze optie bij Tweede Kamerverkiezingen

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar per post te stemmen, vanwege het coronavirus. Volgens Haagse bronnen van het AD is de kans groot dat er een vorm van ’briefstemmen’ wordt ingevoerd.

Bij ’briefstemmen’ kunnen kiezers hun stem een paar dagen of enkele weken vóór de verkiezingen van 17 maart per post versturen. Ook kan het stemformulier op de verkiezingsdag zelf worden ingeleverd bij een speciaal inleverpunt in de gemeente. Daardoor hoeven kiezers niet in de rij te staan voor het stembureau.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat uiterlijk begin november weten of het kabinet werk maakt van stemmen per post. Nu is het nog zo dat alleen Nederlanders in het buitenland via de post hun stem mogen uitbrengen. „Ik wil alle constructieve voorstellen onderzoeken om te zorgen dat deelnemen aan de verkiezingen voor alle Nederlanders zo makkelijk mogelijk is”, meldt Ollongren.

Meer nieuws

Binnenland:

Meeste moskeeën bij vrijdaggebed voor hooguit 30 personen open

Jonge superverspreider blijkt gevaarlijker dan gedacht

Suriname scherpt reisadvies voor Nederland aan

Angst bij ziekenhuis: ’Het gaat nu heel hard’

Grapperhaus: al uitgedeelde coronaboetes worden niet terugbetaald

Buitenland:

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus voor de derde dag op rij fors toegenomen: in 24 uur werden 4516 nieuwe gevallen gemeld

Lijfarts: Trump vanaf zaterdag weer bij publieke evenementen

Loekasjenko: meer coronavirus door massaprotesten

Italië meldt hoogste aantal coronabesmettingen in half jaar: 4458

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de grootste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver gemeld. Wereldwijd is in een dag tijd bij 338.779 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen

Financieel-economisch:

Sport:

André Onana test nu negatief op corona

Teamlid van Formule 1-team Mercedes test positief op coronavirus

Entertainment:

In een leeg Carré was Dionne ineens wél geschikt

Bekijk hier het liveblog van donderdag 8 oktober