LIVE | Premier roept coronanoodtoestand regio Madrid uit, negeert uitspraak rechter

De Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft in de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen om een coronamaatregel door te voeren. De regioregering bepaalde afgelopen week dat mensen in tien gemeenten in die plaatsen moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook het verkeer naar die plaatsen werd over het algemeen stilgelegd.

Donderdag bepaalde een gerechtshof in Madrid echter dat die maatregelen indruisen tegen de grondrechten van de naar schatting 4,5 miljoen mensen die door de beperkingen worden getroffen.

De premier schuift nu die rechterlijke uitspraak ter zijde. De politie controleert vrijdag vanaf 15.00 uur of de mensen zich aan de opgelegde beperkingen houden. De noodtoestand in de regio Madrid is meteen om 12.00 uur van kracht geworden.

China treedt toe tot wereldwijd coronaverband

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus voor de derde dag op rij fors toegenomen: in 24 uur werden 4516 nieuwe gevallen gemeld

Lijfarts: Trump vanaf zaterdag weer bij publieke evenementen

Loekasjenko: meer coronavirus door massaprotesten

Italië meldt hoogste aantal coronabesmettingen in half jaar: 4458

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de grootste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver gemeld. Wereldwijd is in een dag tijd bij 338.779 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen

Coronavirus gaat aan FIFA 21 voorbij

Opbrengst Serious Request dit jaar naar bestrijding coronavirus

Rel om mondkapjes op set Mission: Impossible 7

In een leeg Carré was Dionne ineens wél geschikt

