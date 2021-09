Reikhalzend uitkijken naar het ’Oog van God’

De foto’s die de Hubble-telescoop eerder maakte van de nevel staan Freddy Nauta nog op zijn netvlies. ,,Hij is een beetje spooky. Dat maakt het zo fotogeniek”, omschrijft de astronoom van sterrenwacht Phoenix uit Lochem de kleurrijke, oogvormige ‘sterrennevel’ die deze tijd van het jaar net boven onze horizon uitpiept.

Geëxplodeerde ster

,,Dat gebeurt ieder jaar, maar de maan kan roet in het eten gooien. Dat is dit jaar echter niet zo”, legt Nauta uit. Die komt pas laat in de avond op aan het andere einde van de nachtelijke hemel en is bovendien steeds ‘kleiner’ aan het worden. En dus hebben we prima zicht op wat in feite een nasleep is van een immense knal. ,,De nevel was een ster die zo’n 10.000 jaar geleden explodeerde. Doordat hij aan het eind van zijn leven kwam, wierp hij zijn mantel af en ging verder als witte dwerg, die nog steeds energie uitstoot. Daardoor zie je de nevel nu nog altijd uitdijen.”

Dat galactische ruimteramptoerisme heeft overigens een keerzijde: ook onze zon zal zo uit elkaar klappen over miljarden jaren. We kijken dus naar een voorproefje van ons lot.

Verrekijker

Nauta vervolgt: ,,Met het blote oog zie je hem niet, maar met een goede verrekijker kan het wel. Al zal je, als je niet weet waar je naar zoekt, er misschien overheen kijken. Zeker als je naar een soort ster zoekt.” Want simpel gezegd is de nevel een gloed die half zo groot is als de maan. Nauta raadt aan eerst Jupiter op te zoeken en dan iets naar links te kijken. Daar zit de Helixnevel. Speciale apps of sites kunnen je helpen om via sterren te hoppen naar de juiste locatie. Ook een goede tip: om half 12 ’s avonds staat hij precies in het zuiden en is hij op zijn hoogste punt boven de horizon. ,,Maar je kan gerust anderhalf uur later ook kijken.”

Alleen moeten daar dan geen wolken hangen. In de nacht van dinsdag op woensdag is het vrij helder en is het zicht dus goed op de sterrenhemel en de bijzondere nevel. Volgens meteoroloog Yannick Damen van Weeronline zijn de komende nachten de kansen om de nevel goed te zien matig. ,,Het voordeel van het wisselvallige weer is dat er altijd wel opklaringen zijn. Maar dan moet je wel mazzel hebben. De grootste kans op opklaringen is in het zuidoosten van het land, maar er is ook gewoon kans op bewolking en wat regen.”

,,Gelukkig is de nevel ook de dagen daarna prima te zien. Zeker als je een telescoop hebt en een goede camera. Maar het beste kan je naar een sterrenwacht gaan”, zegt Nauta.