Duitse overheid vermogen kwijt aan styling Merkel en Scholz

De Duitse regering heeft sinds het vertrek van Merkel bijna 55.000 euro moeten vergoeden aan de oud-bondskanselier voor haarstyling- en make-upkosten. Dit betreft zowel openbare als privé-optredens. De kosten stonden vorig jaar al op 37.780 euro en staan dit jaar al op 17.200 euro. Volgens de Duitse kanselarij zijn de kosten gekoppeld aan de uitvoering van doorlopende officiële taken, ongeacht of deze openbaar of niet-openbaar zijn.

Toch mag dit fenomeen op kritiek rekenen. Reiner Holznagel, voorzitter van de Vereniging van Belastingbetalers, uitte eerder al zijn zorgen en verzocht de overheid om dergelijke kosten te beperken tot essentieel niveau. Ook stelt hij voor dat zulke kosten desnoods voortaan particulier zijn.

Olaf Scholz

De huidige bondskanselier van Duitsland, Olaf Scholz, laat zich in ieder geval nog niet tegenhouden door het verzoek van Holznagel. Ook hij wil goed voor de dag komen bij openbare optredens en laat daar graag wat geld in steken. Vertegenwoordigers van de kanselarij hebben dit jaar namelijk al 21.808 euro uitgegeven aan haarstyling en make-up voor openbare optredens van Scholz. Vorig jaar was het totaalbedrag 39.910 euro.

Deze bedragen komen naar buiten nadat een parlementaire enquête eerder dit jaar al liet blijken dat de verschijning van politici een aardige kostenpost is. Zo stegen de uitgaven voor fotografen, kappers en make-upartiesten in het eerste jaar van de regering van Scholz in 2022 al tot ongeveer 1,5 miljoen euro. Dat is een stijging van liefst 80 procent in vergelijking met het laatste jaar van Merkels ambtstermijn het jaar ervoor.