Bouw molens Drentse Veenkoloniën mag door

„Wij zijn natuurlijk erg blij”, zegt woordvoerder Elzo Springer namens de initiatiefnemers van het 45 molens grote windpark. Het betekent dat de bouw, met een gestaag tempo van circa één á twee molens per week, eind volgend jaar kan zijn afgerond. De molens verrijzen in een gebied van vijftig vierkante kilometer tussen Veendam en Emmen.

Onduidelijkheid

De rechterlijke conclusie betekent echter ook dat er onduidelijk blijft bestaan over wat een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over windmolens betekent voor Nederland. Aan een echte inhoudelijke behandeling komt de rechtbank in Assen immers niet toe. „Al onze vragen blijven overeind staan”, zegt advocaat Peter de Lange van het platform.

Uit de uitspraak van het Hof in juni zou kunnen volgen dat het Nederlandse Aktiviteitenbesluit, waarop vergunningen voor wind- en zonneparken zijn gebaseerd, tekortschiet in de bescherming van burgers. De in Nederland gebruikte geluidsnormen zouden nooit goed zijn getoetst en daarmee ondeugdelijk, aldus De Lange. Hij had gehoopt dat de voorzieningenrechter daarover om opheldering bij het Europese Hof zou vragen, maar ook dat gebeurde niet.

„Wij hebben de indruk dat rechter de kool en de geit wilde sparen”, zegt Jan Nieboer, woordvoerder namens Platform Storm. „Misschien wilde hij zijn vingers, vanwege de verstrekkende gevolgen, niet branden aan dit dossier.” Dat de stichting niet-ontvankelijk is verklaard, vindt Nieboer opmerkelijk. In eerdere rechtszaken accepteerden rechters de stichting wel als vertegenwoordiger van omwonenden. „Er komt hoe dan ook een vervolg.”