Bergkamp: schiet op met formeren

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Den Haag - De kabinetsformatie mag wel een keer klaar zijn. Een brief van die strekking heeft Tweede Kamervoorzitter Bergkamp gestuurd aan informateurs Remkes en Koolmees. Bergkamp wijst erop dat ’de formatieduur in zijn totaliteit een langere is dan tot nu gebruikelijk’. Het is ’tijd voor conclusies’, ook omdat vanuit de samenleving ’signalen van ongeduld’ komen.