Amerika in ban van proces dood George Floyd

Voor het portret van George Floyd werd een zondag weekend een wake gehouden. Ⓒ AFP

Minneapolis - Alle ogen in de VS zijn gericht op Minneapolis voor de start van de rechtszaak van Derek Chauvin, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van George Floyd. Nog geen jaar geleden zorgden de beelden van Chauvin die zijn knie op de nek van Floyd legde, voor protesten in heel het land. Voor de demonstranten van afgelopen zomer staat de uitspraak in deze zaak voor iets veel groters dan Chauvin en Floyd alleen.