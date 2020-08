Wielrenners massaal op hun plaat op nieuwe drempels Almere: ’Al 22 ongevallen’

Dat schrijft Omroep Flevoland. „De wielrenners komen van de dijk af, kunnen snelheid maken en zetten na de bocht nog eens aan. Dan kom je met 40, 50 kilometer per uur aanrijden”, zegt Robin Zweers van Café ’t Lievertje. Hij zag er al tientallen onderuit glijden.

„Het zijn er 22 tot nu toe”, bezweert Giorgos Salamanakis, eigenaar van Grieks restaurant Olympia. „Eén fietser vloog mijn terras binnen, die heeft de hele tafel meegenomen. Een stoel is volledig kapot.”

Volgens Zweers is het een beetje ’eigen schuld, dikke bult’. „Ze denken dat ze de Giro rijden. Het is gewoon gevaarlijk. Als kinderen oversteken, rijden ze die hartstikke dood. Daarom hebben we gevraagd om een oplossing.”

Er zijn verschillende waarschuwingsbordjes voor de witte drempels, maar die worden mogelijk over het hoofd gezien. Al jaren hebben ondernemers de buik vol van snelrijdend verkeer maar deze drempels zijn ook geen ei van Columbus. Zweers en Salamanakis zijn eensgezind: wellicht wordt het tijd de weg af te sluiten, desnoods op gezette uren. Gemeenteraadsleden bemoeien zich sinds kort met de kwestie.