Ziekenhuiscijfers dalen verder: 213 coronapatiënten op de ic

LCPS ziet omslagpunt in ziekenhuisbezetting Covidpatiënten

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ziet een omslagpunt in de ziekenhuisbezetting met patiënten die het coronavirus onder de leden hebben. „Er is sinds afgelopen weekend sprake van een stijging in de bezetting. We monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken”,...