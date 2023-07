Premium Het beste van De Telegraaf

Haperende veerverbinding veroorzaakt ernstige problemen in dagelijks leven op Waddeneiland Ameland in rep en roer door haperende veerverbinding: ’Er is aan de noodrem getrokken’

Door Koen Nederhof

De veerboot nadert Ameland. Door het dichtslibben van de Waddenzee komt ook ’de levensader’ tussen het eiland en het vasteland in gevaar. Ⓒ Anne van der Woude

Het broeit op Ameland. Een haperende veerverbinding zet de ’levensader’ naar het vaste land onder druk en werpt een schaduw over het toeristische hoogseizoen. Rederij Wagenborg beroept zich op overmacht; door verzanding zou het onveilig zijn om op volle kracht te varen. En dus is er geschrapt in de dienstregeling. Maar eilandbewoners vermoeden dat er andere motieven spelen en speculeren erop los. Dat zorgt voor reuring in de kleine gemeenschap, waar de reder een grote werkgever is.