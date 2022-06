Grote brand in hotel in Moskou: ’Veertig mensen zitten nog in de val’

Een team van 200 brandweermannen probeert de brand momenteel te blussen en de aanwezigen in het gebouw in veiligheid te brengen. Dat lukte vanochtend bij 125 personen, meldt de Metro.

Minstens twee mensen zijn gewond geraakt, zegt het Russische ministerie van Noodgevallen Alexander Kurenkov vrijdagochtend. ,,De zoektocht naar mensen gaat door.” Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De Mirror schrijft dat het mogelijk is aangestoken en dat deze brand in verband zou staan met de Oekraïne-oorlog. Maar dat is niet onafhankelijk te bevestigen.

Meerdere personen zijn op het dak geklommen om aan de vuurzee te ontkomen. Het Grand Setun Plaza hotel is tien verdiepingen hoog en ligt op 14 kilometer van Moskou.

Ⓒ Reuters