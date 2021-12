Verdacht pakketje bij Eindhovens café bevat explosief

De EOD gaat het explosief ontmantelen met de explosievenrobot. De omgeving van het café is nog steeds afgezet. Omwonenden worden opgevangen op een andere locatie.

Eerder in de ochtend had de politie een melding gekregen dat er gaten zitten in de ramen van het café. Uit een eerste onderzoek kwam naar voren dat er vermoedelijk op het pand is geschoten.