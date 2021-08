OM eist 80 uur werkstraf na ontvoering demente moeder

Op 29 januari 2019 zou de bejaarde vrouw, die wilsonbekwaam was verklaard, onder rechterlijke dwang worden opgenomen in een verpleeghuis. Volgens de officier van justitie was die dwang nodig omdat het voor het welzijn van de vrouw: „Deskundigen waren het erover eens dat opname voor de vrouw het beste was. De V. woonde bij haar in en er waren vragen of hij haar wel goed verzorgde.”

Voordat de vrouw werd opgehaald, nam De V. zijn moeder meer naar een kennis in Amsterdam. Andere kinderen van de vrouw waren zeer ongerust omdat ze niet wisten waar hun moeder was. Tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat er binnen de familie grote onenigheid was over de wijze waarop De V., die was ingetrokken bij zijn moeder, haar verzorgde.

’Door moffen van huis gehaald’

Pas na een paar dagen werden De V. en zijn moeder teruggevonden op het, aldus het OM, „onderduikadres” in Amsterdam-Noord: „Ik heb haar meegenomen omdat ze dat zelf wilde. Mijn moeder was heel nerveus over de komende opname en al dagen van de rel. Ze is in haar jeugd al door moffen van huis gehaald. Ik wilde voorkomen dat ze door de politie van huis zou worden gehaald.”

De V. vindt dat hij strafrechtelijk vervolgd wordt „buitenproportioneel” en beklaagde zich erover dat zijn moeder nooit is gehoord: „Ze is pas dit jaar overleden, justitie heeft er alle tijd voor gehad.” Een van rechters hield De V. voor dat hij zijn moeder isoleerde en dat hij herhaaldelijk wist te voorkomen dat zijn moeder door deskundigen goed kon worden onderzocht: „Ze had geen contact met de andere kinderen die wél achter de opname stonden.”

De officier wil dat De V. wordt gestraft omdat rechtelijke uitspraken over wilsonbekwaamheid moeten worden opgevolgd: „Het recht in eigen hand nemen is ontoelaatbaar. Helaas geldt in trieste gevallen dat de wil van de bewindvoerder geldt en niet iemand die niet meer in staat is haar eigen wil te bepalen.” De advocaat van De V. bestreed dat: „De curator gaat er ook niet over of iemand die wilsonbekwaam is een kop koffie drinkt. Ze ging vrijwillig mee naar Amsterdam.”

De rechtbank doet uitspraak op 14 september.