Politieagenten vormen grote erehaag voor overleden motoragent

Langs de route die de rouwwagen aflegde, vanaf zijn huis in Capelle aan den IJssel via het centrum van Rotterdam naar Rotterdam The Hague Airport, stonden niet alleen veel politieagenten. Ook brandweer- en ambulancemedewerkers waren vertegenwoordigd. De rouwwagen werd begeleid door een groep motoragenten.

Ter ere van de motoragent hangen vrijdag de vlaggen op veel politiebureaus halfstok. Vrijdagochtend twitterde de Rotterdamse politie, waar de motoragent werkzaam was, dat „de leegte die wij voelen sinds hij vorige week tijdens zijn dienst om het leven kwam, onmeetbaar is.”

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sterke aanwijzingen dat de motoragent met opzet werd aangereden. Het OM verdenkt de 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant dan ook van doodslag en het verlaten van de plaats van het ongeval. De trucker reed na de aanrijding namelijk door.

Bekijk ook: Trucker reed motoragent in Rotterdam mogelijk expres aan