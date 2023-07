Premium Het beste van De Telegraaf

Ter land, ter zee en in de lucht: Kiev kan nog lang rekenen op westerse steun

Joe Biden beloofde Zelenski nog maar weer eens alle steun, maar nog geen NAVO-lidmaatschap. Ⓒ foto EPA

Vilnius - Oekraïne kan ’tot ver in de toekomst’ rekenen op veiligheidstoezeggingen van G7-landen. Het gaat om langdurige afspraken om te zorgen dat Kiev zich kan blijven verdedigen tegen de troepen van Poetin en in vredestijd de Russen kan afschrikken. Andere landen mogen aanhaken. Nederland gaat voor het eerst in de geschiedenis zo’n deal sluiten met een ander land. „Dat gaan we doen op het gebied van jachtvliegtuigen en luchtverdediging”, aldus demissionair premier Mark Rutte.