Fans in Lyon bouwen toch feestje met Oranjebus

Fransen trekken hun wenkbrauwen op als ze een paar honderd oranje uitgedoste supporters naar links en naar rechts zien springen. Ⓒ Rias Immink

LYON - Het was een wat tamme boel vandaag in Lyon. Tot het bericht kwam dat de Oranjebus tóch het stadscentrum in mocht om alsnog een feestje te bouwen met de supporters van de Leeuwinnen.