Blijdschap in Rotterdam en Groningen om openhouden kinderhartchirurgie

Kuipers maakte maandag duidelijk dat hij wil dat deze twee hartcentra de complexe operaties bij kinderen blijven uitvoeren en dat de centra in Utrecht en Leiden binnen 2,5 jaar stoppen met deze ingrepen. Het leek er lang op dat juist het centrum in het UMCU open zou blijven. Zo gaf toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in 2021 nog de voorkeur aan deze afdeling, naast die in Rotterdam, waar veel minder discussie over was.

Het UMCG (Groningen), waar veel verzet was tegen het eerdere besluit van De Jonge, laat op zijn website weten ’heel blij” te zijn. ’We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met onze collega’s van de andere centra tijdens en na die transitie de capaciteit en kwaliteit hebben om alle patiënten goede en zorgvuldige zorg te geven’, meldt het ziekenhuis in een statement.

Ook het Erasmus MC is tevreden en geeft aan dat het goed is dat er nu duidelijkheid is gekomen voor patiënten, ouders en behandelaars. ’Het is fijn dat wij met deze zorg door kunnen gaan en dat daar vertrouwen in is’ staat in een verklaring.

Klap voor UMC Utrecht

De beslissing is vooral een klap voor het UMC Utrecht, dat flink lobbyde om de ’buit’ binnen te halen. Een woordvoerster noemt het totaal onbegrijpelijk en laat in een persbericht weten ’enorm teleurgesteld’ te zijn. Ze wil verder niet ingaan op vragen van De Telegraaf.

Het ziekenhuis in Leiden laat in een eerste reactie weten zeer teleurgesteld te zijn met de beslissing van de minister en ook te zijn overvallen door het nieuws. Een woordvoerster is niet te spreken over het feit dat er een besluit is genomen dat niet vooraf was aangekondigd door de minister. Het ziekenhuis geeft maandag aan het einde van de middag aan later met een uitgebreidere reactie te komen.

Vier kinderhartcentra

Nederland telt tot op dit moment vier kinderhartcentra waar kinderen met aangeboren hartafwijkingen kunnen worden geopereerd. Na dit besluit van de minister kunnen de ziekenhuizen formeel nog tot 27 februari hun zienswijze kenbaar maken.