Tien jaar cel voor dodelijke schietpartij Amsterdam

Essalih werd op 3 mei 2020 met vier kogels doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam. Hij werd driemaal in zijn gezicht geraakt. Een vierde kogel in zijn romp werd hem fataal. Het motief voor het dodelijke geweld is onduidelijk gebleven.

Bekijk ook: Doodgeschoten man in Amsterdam blijkt Omar Essalih

Slachtoffer Essalih, bijgenaamd ’Centjes’, was een bekende in het criminele circuit. Hij vreesde een aanslag en stond volgens familieleden op een dodenlijst, waar de politie hem voor had gewaarschuwd.

Het Openbaar Ministerie achtte moord bewezen en had daardoor forse straffen geëist: twintig jaar tegen El B. en zestien jaar en tbs met dwangverpleging tegen O. Volgens de rechtbank zijn er niet genoeg aanwijzingen voor de stelling dat het duo volgens een vooropgezet plan te werk is gegaan en dat er dus sprake zou zijn van moord. De voorbereidingen die het OM beschouwde als componenten van een plan voor moord zouden ook kunnen passen bij de voorbereiding van een ander misdrijf, aldus de rechtbank. De verdachten hadden voorverkenningen gedaan, dubbele kleding aangetrokken, benzine geregeld om de door hen gebruikte (gestolen) auto in brand te steken en een vluchtscooter klaargezet.

Tbs geadviseerd

De rechtbank acht in het geval van El B. doodslag bewezen. Het OM zag O. als medepleger, maar ook daarvoor vindt de rechtbank het bewijs te mager. Volgens de rechter is de vrouw medeplichtig aan het misdrijf. De rechtbank wil dat de reclassering een zogeheten maatregelenrapport over O. opstelt, om te kunnen vaststellen dat een tbs met voorwaarden geschikt voor haar is. Gedragsdeskundigen hadden deze vorm van tbs geadviseerd. Bij tbs met voorwaarden wordt iemand niet opgesloten in een kliniek. De zaak tegen O. zal binnen drie maanden opnieuw op een zitting van de rechtbank komen, waarna de zaak kan worden afgerond.

El B. heeft bekend dat hij heeft geschoten. Dat hij dat uit zelfverdediging zou hebben gedaan, gelooft de rechtbank niet. Ook uit ander bewijs blijkt dat hij de schutter is geweest. O. heeft onder meer de auto in brand gestoken en El B. geholpen te vluchten. De vrouw stond destijds op het punt een profcontract te tekenen bij voetbalclub Excelsior.