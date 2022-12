Rob de Nijs na emotionele avond: ‘Ik krijg heimwee’

Maar liefst 1,3 miljoen mensen zaten donderdagavond – velen met tranen in hun ogen – aan de buis gekluisterd voor het afscheidsconcert van Rob de Nijs. De zanger nam afgelopen zomer afscheid van zijn geliefde publiek omdat hij door Parkinson helaas niet meer in staat is om avond aan avond in volle zalen op te treden. Evert Santegoeds sprak de zanger na deze emotionele televisieavond. Verder bespreekt hij met Jordi Versteegden tijdens deze feestelijke honderdste aflevering van Strikt Privé het opvallende aantal noteringen voor Marco Borsato in de Top 2000 dit jaar. Ook noemt Evert de Netflix-documentaire van Harry en Meghan een teleurstellende productie en is hij verbaasd over uitspraken van Sylvie Meis over haar scheiding met Rafael van der Vaart. Tot slot is het natuurlijk weer tijd voor Eventjes Aan Evert Vragen met vragen van de luisteraars.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

