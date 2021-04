Agent Eindhoven vrijgesproken van strafbaar geweld met wapenstok

De man stapte op 18 januari vorig jaar na een achtervolging plotseling in een politieauto. Hij weigerde het portier te openen en uit te stappen. Twee agenten kregen hem, ondanks het gebruik van pepperspray, niet uit het voertuig. De 52-jarige agent kwam ook ter plaatse en heeft de man uiteindelijk dertien keer geslagen. Daarna kon de man uit de auto worden getrokken.

De rechtbank vindt niet dat de agent zich met het geweld strafbaar heeft misdragen. Van politiemensen mag verwacht worden dat zij „vastbesloten en daadkrachtig” optreden, zolang dat „professioneel en gecontroleerd” gebeurt, meent de rechtbank. Een agent moet in sommige situaties in zeer korte tijd en onder druk risico’s inschatten, afwegingen maken en beslissingen nemen. In dit geval mocht de agent zwaarder geweld gebruiken, nadat eerdere pogingen de man uit de auto te krijgen geen resultaat hadden gehad.

De agent wilde de arrestant een „pijnprikkel” geven om zijn verzet te breken. De slagen met de wapenstok waren op de benen van de man gericht. Dat maakt de rechtbank onder meer uit camerabeelden op. Een onverwachte, snelle beweging van de arrestant leidde volgens de rechter tot de klap op het hoofd.

Het Openbaar Ministerie vond dat de agent „fors te ver” was gegaan. Het OM had werkstraf van 240 uur geëist, naast een celstraf van 90 dagen, waarvan 89 voorwaardelijk.