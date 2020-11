Man geeft corona-fooi van 3000 dollar: ’Fijne kerst’

„Vlak voordat we gingen sluiten, wandelde een klant naar binnen en vroeg om een biertje”, zo vertelt eigenaar Brendan Ring op Facebook. „Hij zei dat we de fooi maar moesten verdelen.” Toen Ring op het bonnetje keek, zag hij 3000 dollar staan. Hij dacht dat het om een fout ging. „Ik had mijn bril niet op. Ik ben achter hem aan gegaan. Hij zei: ’Nee, ik meen het. Een fijne kerst.”

De actie van de man zorgde voor flink wat tranen bij de medewerkers van het restaurant. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt in al die jaren dat ik hier werk. Iedereen wil zich vasthouden aan iets dat ons hoop geeft in deze dagen en dit was een fantastisch moment.”

Overigens dronk de gulle gever zijn biertje niet eens op. „Hij nam echt letterlijk twee slokjes, ondertekende de rekening en ging er vandoor”, aldus serveerster Heather Sandow.