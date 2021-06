Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Mooiste Oranjestraat

De koning droeg, net als afgelopen zondag toen hij de eerste wedstrijd van Oranje volgde in de ArenA in Amsterdam, een oranje ’Holland-fan-sjaal’. Hij liep mee naar de achtertuin van een van de bewoners waar een scherm was geïnstalleerd om de wedstrijd te kijken. Met het bezoek wilde Willem-Alexander zijn saamhorigheid met alle miljoenen Oranjefans in Nederland tot uitdrukking brengen.

De bewoners van de Marktweg deden mee aan een wedstrijd van bouwmarkt Hornbach en versierden alle huizen, lantaarnpalen en containers met onder meer vlaggen en spandoeken. Sommige gevels zijn volledig oranje gekleurd. De Marktweg won de titel van Mooiste Oranjestraat ook al in 2014.

Het bezoek was vooraf zorgvuldig stil gehouden. Er was gezegd dat burgemeester Jan van Zanen de straat zou komen feliciteren. „De koning! De koning!” werd meteen geroepen toen zijn auto onverwacht voorreed, enkele minuten na aankomst van de burgemeester.

Tijdens het eerste duel van Oranje tegen Oekraïne zat Willem-Alexander samen met koningin Máxima op de tribune in de Johan Cruijff ArenA. Beelden van een juichende koning na de winnende 3-2 gingen de hele wereld over.

De aanwezigen hielden donderdag geen anderhalve meter afstand. Willem-Alexander, die de regel het afgelopen jaar heel streng handhaafde, liep mee in de groep mensen die zich rondom hem vormde. De koning liep een stukje de straat in om de versierde huizen, lantaarnpalen en het straatmeubilair te bekijken. Tussendoor probeerde hij te praten met de aanjagers van het initiatief. „Het is al de tweede keer dat jullie die prijs hebben gewonnen”, uitte Willem-Alexander zijn bewondering.