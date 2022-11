Python bijt en sleurt Australisch jongetje (5) het zwembad in

De kleine Beau liep een bijtwond op aan zijn enkel, maar maakte het verder goed. „Ik denk dat de python wachtte op een slachtoffer, een vogel of zoiets, en toen Beau koos”, zei de vader. „De slang zat vanaf zijn knie tot zijn enkel om het been van Beau. Ik heb hem bij z’n kop gepakt en losgetrokken. We zijn naar het ziekenhuis gegaan waar de wond is schoongemaakt. Beau was flink geschrokken, maar kon opgelucht ademhalen toen bleek dat het niet om een giftige slang ging.”

De familie liet de python weer los in de bush, maar ze wilde niet weg. „Het ondeugende ding kwam telkens terug”, zei de vader. Australië staat bekend om zijn unieke maar ook gevaarlijke dieren in het wild. „We controleren het zwembad al op spinnen, maar nu moeten we voortaan dus ook op slangen letten.