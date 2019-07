Bisdom ontslaat homoseksuele pastoor

Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de in opspraak geraakte pastoor Pierre Valkering van de Amsterdamse Vredeskerk vorige maand ontslagen. Dat staat in een brief die het parochiebestuur heeft geschreven aan de parochianen. De pastoor werd eerder geschorst, nadat hij tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum in een boek bekendmaakte dat hij homoseksueel is, wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving.