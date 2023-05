Premium Het beste van De Telegraaf

Ampie (83) en Batje (82) toverden tuin om tot hun eigen ’Oostenrijk’: ’Acht uur per dag bezig met bewateren’

Door Gijsbert Termaat

Meer dan duizend verschillende bloemen en planten in de tuin van Batje en Ampie worden afgewisseld met klaterende watervallen en schitterende vijverpartijen. Ⓒ Aldo Allessie

„Een uit de hand gelopen hobby. Maar wel eentje waarvan ik geen minuut spijt heb gehad. Want kijk eens om je heen, dit is toch genieten. En dan moet je beseffen dat er nog bijna niets in bloei staat. Want de bloeiers gaan natuurlijk pas na IJsheiligen de grond in. Dus vanaf maandag, want nachtvorst is mijn grootste vijand...”