Eis tegen terrorist in spe: celstraf en tbs

Hasan A. bereidde in zijn hoofd een aanslag voor op het Brabantse vliegveld Volkel en de vliegbasis Leeuwarden. Hij had ook informatie over de commandant van de basis, over premier Rutte, Geert Wilders en cabaretier Hans Teeuwen.

A. werd vorig jaar zomer in Eindhoven aangehouden. Hij trok de aandacht omdat hij met een bivakmuts op door de stad reed.

Gruwt van IS

Eindhovenaar A. heeft zijn leven inmiddels gebeterd. Hij gruwt van IS en heeft de gedachte aan terrorisme afgezworen. Destijds zinde hij op wraak vanwege de burgerdoden die in Syrië vallen door aanvallen van de geallieerden – waaronder Nederland.

A. houdt vol dat hij nooit verder is gegaan dan fantaseren. Volgens het Pieter Baan Centrum heeft hij een autistische stoornis. A. heeft al eerder jeugd-tbs gekregen en in inrichtingen gezeten vanwege geweldsdelicten. Hij zit al een jaar en twee maanden in voorarrest.