Ons land is erfgoed rijker: ’We staan met champagne in de hand’

’We staan met champagne in de hand”, jubelt Hanna Dons van de Provincie Drenthe. De provincie heeft een grote betrokkenheid gehad bij de voordracht – en uiteindelijk de toewijzing – van de koloniën Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord. Een vorige voordracht mislukte. Niet omdat de koloniën niet interessant genoeg waren, maar omdat onderbouwing van de juiste bescherming ontbrak. „Het is een heel traject geweest, van een aantal jaar”, vertelt Dons. „Dit is de kroon op het werk.”

Vetpot

Het waren een aantal spannende dagen. In 2014 werd er voor het laatst een object aan de Werelderfgoed-lijst toegevoegd (de Van Nellefabriek in Rotterdam) en sindsdien bleef het stil. Normaal krijgt een land er per jaar maximaal één bij, maar dit jaar is een vetpot voor Nederland: niet alleen de Koloniën van Weldadigheid (die samen met België waren ingediend) kregen de status, maar ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En later deze week wordt er beslist over nóg een potentieel werelderfgoed: de Neder-Germaanse Limes, die samen met Duitsland is ingediend.

Het Muiderslot, gebouwd in opdracht van graaf Floris de vijfde, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

„Het was even spannend, maar de vlag kan inmiddels uit”, vertelt Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en betrokken bij de toewijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Of nou ja, toewijzing: „Het is eigenlijk een uitbreiding, van de Stelling van Amsterdam, die al op de lijst stond”, vertelt Pels. Want de gehele 220 kilometer lange waterlinie, inclusief 96 forten en gebieden die onder water konden worden gezet, staat nu op de lijst. Terwijl het advies eigenlijk negatief was. „Maar we hebben afgelopen weken uitgebreid gesproken met het comité om ons systeem uit te leggen.” De kogel zou eigenlijk zondag door de kerk gaan. „Maar dat werd dus uitgesteld, en nu dan alsnog. Het is prachtig om zo’n groot stuk Werelderfgoed te hebben. Zeker als het zo typisch Nederlands is.”

Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ⓒ ANP / HH

Koloniën van Weldadigheid

Ook typisch Nederlands: de Koloniën van Weldadigheid, die dus ook op de lijst staan. Die vormden een grootschalig maatschappelijk experiment van de idealistische generaal Johannes van den Bosch (1780-1844). Hij richtte in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op met als doel de arme bevolking te ’verheffen’ uit hun situatie, door ze een eigen woning en een stukje grond te bieden op het platteland. Hier zouden ze na verloop van tijd in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De Koloniën werden nooit het succes dat Van den Bosch voor ogen had, maar toch worden de gebieden gezien als voorloper van onze verzorgingsstaat. „Er is nu een stuurgroep die verder gaat en verantwoordelijk is voor het behoud en beheer van het gebied”, vertelt Dons van de provincie Drenthe.

De UNESCO-vlag kan uit in Veenhuizen, nu de status binnen is. Ⓒ Foto’s ANP/HH

Een status op de Werelderfgoedlijst is een eer, maar levert niet direct een zak geld op van UNESCO. „Maar het is wel een erkenning dat dit echt uniek is in de hele wereld”, vertelt Zita Pels. „Het zorgt ervoor dat we er met z’n allen heel goed voor gaan zorgen.” En, niet onbelangrijk: „Het is toeristisch aantrekkelijk vanuit de hele wereld, En daar zullen we wel wat terug van gaan zien.”

Twaalf

Dinsdag staat bij de UNESCO een eventuele toewijzing van de Neder-Germaanse Limes (de noordgrens van het oude Romeinse rijk) op het programma. Als die wordt toegewezen zou dat het totaal in Nederland op elf brengen, en in het koninkrijk hebben we er dan twaalf omdat Willemstad op Curaçao ook op de lijst staat.