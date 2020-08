Trump: hulppakket voor economische slachtoffers corona

Trumps besluit wijst op een mogelijke definitieve mislukking van de onderhandelingen met de Democraten in het Congres over een omvangrijk pakket stimuleringsmaatregelen. Tussen beide partijen gaapt een gat van meer dan duizend miljard dollar. De Democraten wilden in eerste instantie 3,4 biljoen beschikbaar stellen, het Witte Huis ging niet verder dan 1 biljoen om te voorkomen dat mensen door te royale uitkeringen niet meer aan het werk zouden gaan. Een compromisvoorstel van Huis-voorzitster Nancy Pelosi ter grootte van 2,4 biljoen vond ook geen instemming.

„Wat de Democraten eigenlijk willen is een financiële injectie - heeft niets van doen met het China-virus”, aldus Trump tijdens een persconferentie op zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. „Daar voelen we niets voor.” De president zei dat de werkloosheidsuitkeringen omlaag gaan naar 400 dollar per week, dat was 600 dollar. De staten draaien op voor een kwart van de kosten.

De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben bij meer dan 5 miljoen mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Geen enkel land heeft meer besmettingen gemeld, bericht The New York Times. Zeker 161.000 patiënten met het virus zijn overleden.

’Falen Trump’

„Donald Trump probeert af te leiden van zijn falen om de federale steun van 600 dollar voor 30 miljoen werkloze arbeiders te verlengen door illegale decreten uit te vaardigen”, zegt senator Ron Wyden. Hij is de belangrijkste Democraat in de financiële commissie van de Senaat. „Dit plan is een klassiek Donald Trump-bedrog. Leiderschap voorwenden terwijl mensen worden beroofd van de steun die ze hard nodig hebben.”

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden noemde de decreten van Trump „een reeks van halfbakken maatregelen.” Hij beschuldigde de president ervan de sociale zekerheid „in groot gevaar te brengen” door de inning van loonbelasting, waarmee het economische hulpprogramma wordt gefinancierd, tijdelijk op te schorten.

Esper: troepenmacht VS in Afghanistan kleiner

De Verenigde Staten zijn intussen van plan ook het aantal troepen in Afghanistan tegen eind november terug te brengen tot „een aantal minder dan 5000.” Dat zei minister van Defensie Mark Esper zaterdag in een interview op Fox News.

De VS hebben momenteel ongeveer 8600 manschappen in Afghanistan. Trump zei in een interview dat maandag door Axios werd gepubliceerd dat de Verenigde Staten van plan zijn dat aantal te verlagen tot ongeveer 4000.