Tweede Kamer in debat over de vastgelopen formatie

Bijna honderd dagen na de verkiezingen moeten VVD en D66 het heft in handen nemen om een nieuw kabinet te vormen. Hamer heeft hen gevraagd een regeerakkoord te schetsen. De twee grootste partijen pakken het met frisse tegenzin op.

De informateur kwam nauwelijks verder met een nieuwe coalitie zoeken. Partijen wierpen de afgelopen weken vooral blokkades op, waarmee Hamers taak om de ’wie-met-wie-vraag’ te beantwoorden feitelijk mislukt is, al wordt haar dat niet aangerekend.

D66-leider Kaag weigert afscheid te nemen van haar Haagse droom: een vijfpartijen-coalitie met niet één, maar twee linkse partijen. Iets wat VVD en CDA te ver gaat. Zij mikken op maximaal vier partijen waarvan maximaal één linkse.

VVD-leider Rutte vindt het voorstel van Hamer ’een goed voorstel, gezien alle blokkades die er zijn. Hij wil ook dat zij het vervolg van de formatie leidt.

Trekpop

Volgens PVV-leider Wilders ligt de schuld van de vastzittende formatie bij Rutte, die volgens hem ’zijn gezag kwijt’ is en ’geen moreel kompas’ heeft. „U bent de trekpop van mevrouw Kaag.” Volgens Rutte is de verkiezingsuitslag nu eenmaal complex en zorgt de PVV in elk geval niet voor een gemakkelijke formatie. „De PVV heeft zichzelf buitenspel gezet vanwege het islamstandpunt.” Bovendien: „De PVV is een linkse partij. Ze is even links als de SP. Het probleem is niet eens het linkse programma, maar het structureel uitsluiten van moslims.”

Rutte wees Wilders erop dat hij het al eens heeft geprobeerd om met de PVV samen te werken, in zijn eerste kabinet. Wilders ’rende weg’ uit het Catshuis toen er een akkoord moest komen over een miljardenbezuiniging.

D66-leider Sigrid kaag herhaalde haar wens om te komen tot een ’breed gedragen’ kabinet dat ’zo progressief mogelijk’ is. „Ik ben bereid om de verantwoordelijkheid op me te nemen om deze impasse te doorbreken.”