Blok: aangifte Erdogan tegen Wilders ’totaal ongepast’

De Turkse ambassadeur in Nederland heeft dat deze dag ook te horen gekregen, zei Blok tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. „Het onderstreept hoe serieus we deze zaak nemen.” Het is volgens hem „niet acceptabel” dat Erdogan de vrijheid van meningsuiting van een Nederlandse parlementariër probeert te beperken.

Erdogan diende een klacht in tegen Wilders bij de Turkse justitie omdat de PVV-leider een cartoon van hem heeft getwitterd. Daarbij noemde Wilders hem een „terrorist.” De aanklacht zou volgens Turkse media betrekking hebben op belediging van het Turkse staatshoofd.

De relatie tussen Nederland en Turkije is al jaren moeizaam. De acties van Turkije in buurland Syrië, in Libië en de inmenging in het conflict over Nagorno-Karabach vallen slecht bij Kamer en kabinet. Ook is er al jaren kritiek op de schending van de mensenrechten in Turkije. Zo werden tal van rechters, journalisten en politieke tegenstanders van Erdogan en zijn AK-partij de afgelopen jaren opgepakt.

Herdenking Binnenhof

De Tweede Kamer heeft dinsdag stilgestaan bij de aanslag op de Franse leraar Samuel Paty, die op 16 oktober werd vermoord door een islamitische extremist. Dat gebeurde nadat hij les had gegeven over vrijheid van meningsuiting, waarbij hij spotprenten van de profeet Mohammed had getoond. Kamervoorzitter Khadija Arib zei dat „wij niet mogen buigen voor terreur.” Premier Mark Rutte omschreef hem als „zo’n docent die je een leven lang bij blijft.”

„Een 18-jarige islamist heeft hem op gruwelijke wijze vermoord”, zei Arib. „Want juist het vermogen om kritisch na te denken, iets wat Paty probeerde mee te geven aan zijn leerlingen, is een doorn in het oog van de islamisten.” Ze omschreef hem als een leraar die „niet alleen kennis meegaf, maar ook een pad voor ons opende.”