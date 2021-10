Speakers met babygehuil in afvalcontainer: hulpdiensten in de maling genomen

De eerste melding was vrijdagmiddag in een container aan het Sanne van Havelteplein. Zaterdagochtend was het opnieuw raak aan de Van Stolberglaan. De politie heeft de speakers in beslag genomen en onderzoekt hoe ze hier terecht zijn gekomen.

De brandweer haalde vele zakken met huisvuil uit de containers voordat de veroorzakers werden gevonden. „We nemen het uiterst serieus als er meldingen binnenkomen over huilende babygeluiden”, aldus de politiewoordvoerster. „Dit zijn geen dingen waar je grappen mee uithaalt.”

De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rondom de containers.

Begin dit jaar werd een pasgeboren meisje gevonden in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam-Zuidoost. Een vrouw hoorde het gehuil van de baby toen ze haar vuilniszakken weggooide. De brandweer slaagde erin het kindje, dat in een grote gele Jumbo-boodschappentas zat, uit de container te halen. De politie kon de minderjarige ouders enkele dagen later aanhouden. In augustus arresteerde de politie in Duitsland een vrouw die ervan wordt verdacht dat ze in 2014 haar baby eveneens in een vuilcontainer had achtergelaten.