Een provocerende Salah Abdeslam, zoals verwacht

Rechter tegen verdachte zonder rijbewijs die hardloper doodreed: ’Dikke middelvinger naar alles en iedereen’

Acht maanden cel. Dat is volgens het Openbaar Ministerie een passende straf voor het doodrijden van een 52-jarige hardloper uit Zaltbommel in mei van dit jaar. Dat bestuurder Omar K. (39) geen rijbewijs had en na de aanrijding op de vlucht sloeg, maakt zijn zaak er niet sterker op.