Bijen gehavend uit wintertijd: ’Sterfte is meer dan gemiddeld’

Altijd weer een speciaal moment. Als de lente ontluikt, openen imkers hun bijenkasten. Grote vraag is: hebben de volken – en dan met name de koningin – de wintermaanden overleefd? De eerste signalen die de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) opvangt uit het zuiden, zijn weinig hoopgevend. „We horen uit Brabant dat daar meer dan gemiddelde bijensterfte is”, zegt NBV-directeur Nadine Schalk.

Officiële cijfers en conclusies van sterfte en mogelijke oorzaken moeten nog blijken uit de jaarlijkse enquêtes van de bijenvereniging. Schalk: „Daaruit kunnen we excessen officieel vaststellen, maar onofficieel horen we van vrij veel sterfte uit Brabant. „Ik zit zelf op de grens tussen Brabant en Gelderland, maar heb dit jaar geen abnormale sterfte, minder dan tien procent verlies.”

In algemene zin is een milde winter – vochtig en zacht – waarbij bijen weinig ’op tros’ blijven zitten, funest. Is een volk in de winter normaliter alleen maar bezig met de kou doorstaan, bij hogere temperaturen gaat een kolonie wat doen, verbruikt energie, en vliegt eropuit. Omdat er geen voedsel is, verzwakt het volk zichzelf.

’Rare wintertijd’

Het is exact wat de 74-jarige Raijmakers zag gebeuren. De imker houdt al veertig jaar bijen en is al dertig jaar voorzitter van ’Bijenvereniging Sint Ambrosius Boekel eo’. „Het is een rare winter geweest, want het was hartstikke warm. Half januari heb ik naar mijn bijenvolken gekeken en ik zag eitjes en larfjes zitten. De hele winter zijn die koninginnen bezig geweest met eitjes leggen en dat is tegen de natuur in. Daar hoort de koningin half december mee op te houden.”

"Het is een rare winter geweest"

Raijmakers vervolgt: „Daarbij komt ook nog dat het heel erg vochtig is geweest. Bijen moeten in een normale winter al een volle emmer water uit de bijenkast werken zodat er geen schimmel in de kast komt. Met deze vochtige winter was dat niet te doen. Dus kleinere volken die ’ingewinterd’ zijn, hebben allemaal het loodje gelegd.”

Klimaatverandering heeft ook invloed op de bijensterfte. Door een drastische afname van biodiversiteit zijn populaties muggen, vliegen en andere insecten sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw met driekwart afgenomen. „En ook bijen dus. Dat komt onder andere door het verdwijnen van bloemrijke weilanden”, weet Schalk.