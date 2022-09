’Spooktoestel’ bleef maar doorvliegen: ’Drukverlies is dodelijk’

Binnenland

Zweefvliegtuig knalt tegen boom, piloot ongedeerd

Op het terrein van het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet in de buurt van Arnhem is een zweefvliegtuig tegen een boom terechtgekomen. De brandweer meldt dat de piloot is uitgestapt en afgezien van een paar schrammen geen verwondingen heeft opgelopen. In het vliegtuig zaten geen andere mensen.