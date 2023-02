Afsluitdijk weer open na storing aan brug bij Den Oever

Ⓒ ANP

DEN OEVER - De Afsluitdijk is zaterdag weer open voor verkeer in beide richtingen, meldt de ANWB. De brug bij Den Oever in Noord-Holland kampte in de middag met een storing waardoor die niet meer dicht kon.