Deze Oekraïners verloren een ledemaat: ’Een piloot in een rolstoel is niet zoveel waard’

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verloren er tussen de 20.000 en 50.000 Oekraïners ledematen door het oorlogsgeweld. Dagblad The Wall Street Journal kwam deze week tot die schatting na gesprekken met prothesemakers, artsen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn in Oekraïne. Ter vergelijking, in de vier jaar durende bloedig verlopen Eerste Wereldoorlog ondergingen ’slechts’ zo’n 40.000 Britten een amputatie. De cijfers weerspiegelen de veelal brute wijze van Russische oorlogsvoering, gericht op zowel soldaten als burgers.

Oleksii Bordoes wacht tot de pijn in zijn rug wegtrekt zodat hij op zijn prothese kan leren lopen. Zijn vrouw Katja verblijft in een opvanghuis naast de rehabilitatiekliniek.