Premium Het beste van De Telegraaf

Verslappen geen optie voor Kiev en het Westen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Vladimir Poetin beleeft weinig plezier aan zijn oorlog in Oekraïne. Al zijn dromen lopen uit op een nachtmerrie. Geen snelle zege, een versterkte NAVO in plaats van een verslapte verdragsorganisatie, meer westerse eenheid in plaats van verdeeldheid, het doorprikken van de mythe van een sterk Russisch leger en na dit weekeinde de beschamende conclusie dat een klein Russisch huurlingenleger zo maar kon oprukken naar Moskou.