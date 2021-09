Premium Het beste van De Telegraaf

Het grootste Waddeneiland tracht groei toerisme in te dammen Texel overspoeld door toeristen: ’Als we niets doen, gaat het mis’

Door Koen Nederhof en Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Kees Boon (links) en Joop Groeskamp Ⓒ Matty van Wijnbergen

Texel moet geen Amsterdam Twee worden, de eilanders waken ervoor dat het Waddeneiland wordt overspoeld door toeristen. En dat terwijl 70% van de eilanders ervan leeft en de eilanden na de pandemie juist extra gasten ontvingen. „Vroeger zaten er in de zomermaanden Duitsers in ons huis en sliepen wij in de schuur.”