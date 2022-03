Koninklijke onderscheiding voor astronaut André Kuipers

Volgens het Koninklijk Huis krijgt Kuipers de eremedaille vanwege „zijn sterk onderscheiden bijdrage voor de nationale en internationale ruimtevaart” en „het voor een breed publiek toegankelijk maken van zijn vakgebied.” Daarnaast wordt hij onderscheiden voor zijn rol bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. Kuipers was toen ’koning der wapenen’.

Kuipers is de meest ervaren Nederlandse astronaut. Hij ging in april 2004 anderhalve week naar het ruimtestation ISS. Daar verbleef hij ook van december 2011 tot juli 2012. Hij werd in 2004 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2012 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege zijn rol bij de inhuldiging kreeg hij toen ook een Inhuldigingsmedaille.