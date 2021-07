Arcen houdt adem in: ’Niemand weet wat de komende 48 uur gaat gebeuren’

Premium Binnenland

Dominique en Karin konden net ontsnappen, maar zagen huis instorten: ’Deur ontplofte door de immense waterdruk’

Dominique (66) en zijn vrouw Karin (57) kijken naar een hoop steenpuin, verwrongen staal en modder. Amper 24 uur eerder was dit hun thuis, in het Belgische Pepinster. Ingestort en weggespoeld. Alles is vernield. „Het is een ramp, maar een mensenleven is veel belangrijker en er hebben zich in deze va...