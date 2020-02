Opvang voor honderden asielzoekers in expo-hal Leeuwarden

Het gaat om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan verwacht en omdat de afhandeling van een deel van de asielverzoeken langer duurt dan de vastgestelde termijn. Ook zorgt de krapte op de woningmarkt voor vertraging in de afhandeling van asieldossiers.

De opvang gaat open op 18 maart en sluit uiterlijk weer 1 oktober dit jaar, of zoveel eerder als mogelijk. Het COA en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden geven op 3 maart tekst en uitleg aan inwoners van Leeuwarden bij een informatiebijeenkomst Westcord WTC hotel Leeuwarden.

COA: zorg voor vaste opvangplek

Het COA wil liever opvang in reguliere locaties in plaats van het gebruik van evenementenhallen. De organisatie hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden, zodat de extra locaties slechts beperkt gebruikt hoeven te worden.

Op dit moment worden door het COA in Nederland een kleine 28.000 asielzoekers opgevangen. Vorig jaar maakte het COA bekend dat er dit jaar minstens 5.000 extra opvangplaatsen nodig zijn. Ook is er overleg met gemeenten over verlenging van aflopende overeenkomsten.

Bekijk ook: Rotterdam krijgt meer hoogopgeleide statushouders

Bekijk ook: Zo kunnen asielzoekers plotseling spoorloos verdwijnen