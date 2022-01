Wat kun je juridisch doen tegen activisten die de grens opzoeken?

Binnenland

Een aanhouding bij politieactie A2, snelweg weer helemaal open

Op de A2 tussen Breukelen en Utrecht, die in beide richtingen enige tijd was afgesloten door een politieactie, is een persoon in een auto gearresteerd. De Landelijke Eenheid van de politie spreekt op Twitter van een „verdachte situatie.” Wat er zich precies op de snelweg heeft afgespeeld, is nog ond...