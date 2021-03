Aboutaleb: zorgen om avondklok als ramadan begint

Binnenland

Sjoerdsma (D66) krijgt ban van China

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is door China op een sanctielijst geplaatst. Hij en zijn familie mogen China niet meer in. Het is een reactie op strafmaatregelen die de Europese Unie afkondigde vanwege de onderdrukking van Oeigoeren in China.